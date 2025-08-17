مدیر جهادکشاورزی شهرستان اندیکا از فعالیت گسترده مرغداری‌های این شهرستان و تشکیل کمیته فنی گوشت مرغ و تشویق مرغداران به افزایش جوجه ریزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرامرز دائی چین گفت:شهرستان اندیکا با داشتن ۱۲ واحد مرغداری گوشتی فعال، ظرفیت تولید بیش از ۲۳۰ هزار قطعه مرغ را داراست که نقش مهمی در تامین گوشت مرغ مورد نیاز منطقه ایفا می‌کند.

وی افزود:در راستای توسعه این صنعت و افزایش بهره‌وری، کمیته فنی گوشت مرغ در شهرستان اندیکا تشکیل شده است.

دائی چین اضافه کرد: هدف اصلی این کمیته، بررسی مسائل فنی و عملیاتی مرغداری‌ها و همچنین حمایت و تشویق مرغداران به افزایش جوجه‌ریزی و بهبود فرآیند تولید است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه واحد مرغداری با ظرفیت مجموعاً ۶۰ هزار قطعه مشغول فروش گوشت مرغ به بازار هستند که نشان‌دهنده روند پایدار و موفق تولید در این بخش است.

دائی چین تصریح کرد: همچنین دو واحد مرغداری دیگر با ظرفیت ۵۳ هزار قطعه اقدام به جوجه‌ریزی کرده اندکه این امر نویدبخش افزایش تولید در روز‌های آینده است علاوه بر این، مجوز جوجه‌ریزی برای یک واحد مرغداری با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه نیز صادر شده و این واحد به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی اظهار داشت:تشکیل کمیته فنی گوشت مرغ و حمایت‌های صورت گرفته موجب شده تا مرغداران با انگیزه بیشتری نسبت به افزایش تولید و بهبود کیفیت گوشت مرغ تولیدی خود اقدام کنند. این اقدامات در نهایت منجر به تامین بهتر نیاز‌های بازار، کاهش نوسانات قیمتی و افزایش امنیت غذایی منطقه خواهد شد.