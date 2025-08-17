ارتقای ایمنی ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خطوط گاز رسانی البرز

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت: به منظور ارتقای ایمنی و اطمینان از پایداری شبکه توزیع گاز طبیعی، نشت‌یابی ۲هزار و ۸۱۱ کیلومتر از خطوط و شبکه‌های گاز استان انجام شد.