ارتقای ایمنی ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خطوط گاز رسانی البرز
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت: به منظور ارتقای ایمنی و اطمینان از پایداری شبکه توزیع گاز طبیعی، نشتیابی ۲هزار و ۸۱۱ کیلومتر از خطوط و شبکههای گاز استان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سید رضا غفاریان با اشاره به نشتیابی ۲هزار و ۸۱۱ کیلومتر شبکههای گازرسانی در سه ماهه نخست امسال گفت: این عملیات با هدف ارتقای ایمنی و اطمینان از پایداری شبکه توزیع گاز طبیعی انجام شده است.
به گفته غفاریان در این عملیات ۲۸۴ مورد نشت زیرزمینی و هزار و ۶۵۲ مورد نشت هوایی در سطح استان شناسایی و رفع شد.
وی افزود: بیش از ۹۱ هزار و ۳۴۳ علمک گاز نشتیابی شد که برنامههای منظم نشتیابی در طول سال انجام می شود.