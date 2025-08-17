به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت‌الاسلام سعید شهواری در بازرسی از حوزه ی قضایی دورود گفت:در دادگاه‌ صلح شهرستان دورود از ابتدای تشکیل تاکنون ۱۱هزار و ۴۵۷ فقره پرونده وارد شده و ۷۶ درصد آنها معادل هشت هزار و ۷۳۲ فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان اداری شهرستان دورود افزود: امنیت و عدالت مرهون تلاش همکاران است که امروز مردم چشم امید به قلم قضات عدالت محور دادگستری دارند.

وی با بیان اینکه مراجعان به دستگاه قضایی ملجاء و پناهگاهی جز دستگاه عدلیه برای احقاق حق خود ندارند، گفت: امید مردم به حمایت دستگاه قضایی و استیفای حقوق از دست رفته آنان است که باید بهترین خدمات را در زمان مناسب و قانونی همراه با کیفیت به مردم ارائه دهیم.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تولید پرونده، تلاش در صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین رسیدگی قضایی هم ضروری است.

رئیس شورای قضایی لرستان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال گفت: هرگونه تخلف احتمالی در حوزه ی حقوق بیت‌المال و امور اراضی باید با پیگیری دستگاه‌های ذیربط در اسرع وقت به صورت ویژه رسیدگی شود.