به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش تکریم از آزادگان سرافراز و مدافعان حرم دستگاه قضایی با حضور رییس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده، مدیر امور ایثارگران و جمعی از آزادگان سرافراز و خانواده معظم شهدای مدافع حرم قوه قضاییه برگزار شد.

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک سالروز ورود آزادگان به کشور اسلامی، گفت: خدا را شاکریم که توانستم در جمع رهروان حقیقی امام حسین (ع) و سرمایه‌های ارزشمند میهن اسلامی باشیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: ما ۸ سال جنگیدیم، شهید و آزاده دادیم تا ذره‌ای از خاک میهن اسلامی به تصرف دشمن در نیاید.

عبدلیان پور گفت : ما در جنگ تحمیلی و دفاع از حرم با عزیزانی مواجه هستیم که رضایت الهی را بر همه ارزش‌های مادی و دنیوی ترجیح دادند. آزاده‌ای که قدم اول را روی نفسش گذاشته و به سوی رضایت الهی قدم برداشته حقیقتاً قابل ستایش و تمجید است.

وی افزود: آزادگان ما شکنجه را به جان خریدند، اما یک وجب از خاک میهن را واگذار نکردند. مدافعان حرم نیز رهرو همین راه بودند. برای این شهدا مرگ کوچکتر از آن است که حواس آنها را از حرم ناموس اهل بیت (ع) دور کند.

رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: ما در این خاک قهرمانانی ملموس و حقیقی داریم که در دنیای قهرمانان پوشالی فضای مجازی مایه افتخار و مباهات ما هستند. اینان فرزندان و سربازان واقعی سردار سرافراز اسلام سردار شهید قاسم سلیمانی هستند.

عبدلیان پور افزود: بیایید با هم پیمان ببندیم که اگر تیغی از سوی ما پرتاب شد بر سر مستکبران و مستبدان عالم فرود آید و دعا کنیم پرچم این انقلاب حسینی با دستان مبارک مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تقدیم صاحب اصلی آن امام زمان (عج) شود.

بهروز حسنی مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه نیز در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: شهدا، ایثارگران، آزادگان و خانواده‌های آنان مایه افتخار و سرافرازی ملت ایران هستند و بر همین اساس وظیفه خود می‌دانیم که در خدمت این عزیزان باشیم تا شاید گوشه‌ای از رشادت‌ها و جانفشانی‌های آنان را جبران کرده باشیم.

مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه افزود: نظرات و پیشنهادات این عزیزان را با تمام وجود می‌پذیریم و برای رفع مشکلات و چالش‌های احتمالی آنان به کار می‌بندیم.

در این مراسم چند نفر از آزادگان و یادگاران جنگ تحمیلی و جانبازان مدافع حرم خاطراتی از روز‌های جنگ و اسارت خود برای حضار نقل کردند.

در این مراسم، با اهدای لوح قدردانی از آزادگان و مدافعان حرم منتسب به دستگاه قضایی و خانواده‌های معزز شهدا تجلیل شد.

در پایان این همایش، مدعوین مراسم با حضور در یادمان شهید گمنام ساختمان شهدای قوه قضاییه به این شهید والامقام ادای احترام کردند.

این شهید گمنام در عملیات کربلای ۵ منطقه شلمچه (منطقه‌ای مرزی در غرب خرمشهر و مرز میان ایران و عراق) در سن ۲۶ سالگی به فیض شهادت نائل شده است.