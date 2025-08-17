پخش زنده
مجموعه ورزشی ازگل با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی ، ظرفیت ویژهای برای تأمین نیازهای ورزشی و تفریحی شهروندان به وجود آورده است .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی حق بین شهردار منطقه یک اعلام کرد: احداث مجموعه ورزشی ازگل به مساحت ۵۲۰۰ متر مربع، از سال ۱۴۰۲ توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه آغاز شده و شامل چهار طبقه است که دو طبقه آن به پارکینگ با ظرفیت ۶۰ خودرو اختصاص یافته است و شامل سالنهای توپی، کشتی، ورزشهای رزمی، سالن بدنسازی و بخش مدیریت و اداری است.
حق بین همچنین به ویژگیهای این طرح اشاره کرد و گفت: سازه فلزی مجموعه با پوشش ضد حریق طراحی شده و در برابر حوادث و آتشسوزیهای احتمالی مقاومت دارد.
او از دیگر امکانات این پروژه به دو خط آسانسور با ظرفیت ۲۰ نفر و سیستم تأمین برق اضطراری از طریق انرژیهای تجدیدپذیر خورشیدی اشاره کرد که ضمن حفظ محیط زیست، به عملکرد موثر این مجموعه کمک میکند.