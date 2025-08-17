پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد اجرایی نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کیش، از برگزاری رای گیری نهایی اعضای منتخب در ۲۵ مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا افزود: همزمان با برگزاری نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در سراسر کشور، کیش نیز برای اولین بار سازمان نظام پزشکی مستقل خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه این رویداد، فرصتی برای ساماندهی بهتر و مؤثرتر امور درمانی در منطقه آزاد کیش است، گفت: در این دوره، ۲۰ نفر از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، ماماها و کارشناسان پروانهدار برای عضویت نام نویسی کردند.
دکتر محمدرضا رضانیا خاطرنشان کرد: فرآیند قانونی انتخابات از اواسط اردیبهشت آغاز شده و رأیگیری نهایی ۲۵ مهر برگزار و اسامی منتخبان معرفی میشود.
رئیس ستاد اجرایی نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کیش، افزود: تشکیل این سازمان در کیش، بیشک در دو حوزه کلیدی نقشآفرینی خواهد کرد.
دکتر رضانیا گفت: سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده رسمی جامعه درمانی، مطالبات و دغدغههای اعضا را پیگیری و برای تسهیل امور اداری آنها تلاش خواهد کرد.
او افزود: وظیفه اصلی اعضای سازمان، احقاق حقوق بیماران و جلوگیری از هرگونه مداخله افراد بدون صلاحیت در امور درمانی است و این سازمان با نظارت دقیق، به حفظ کیفیت و ایمنی خدمات درمانی کمک خواهد کرد.
دکتر محمدرضا رضانیا تصریح کرد: امیدوارم با همکاری هیئت نظارت و مشارکت حداکثری ذینفعان، شاهد برگزاری انتخابات موفقی باشیم و این مجموعه در آیندهای نزدیک، با شایستگی کامل، در خدمت جامعه پزشکی و مردم کیش خواهد بود.