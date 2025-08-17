پخش زنده
۲ هزار واحد مسکونی تا ده روز آینده به متقاضیان نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی تحویل داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: این واحدها در همه شهرستانها تا هفته دولت به متقاضیان واگذار میشود.
مودی با اشاره به واگذاری ۳۰ هزار زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن افزود: این زمینها در بیرجند برای ساخت واحدهای آپارتمانی و در شهرستانها برای ساخت واحد ویلایی واگذار شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص مسکنهای زعفرانیه بیرجند گفت: متقاضیان واحدهای مسکونی آماده تحویل، با مراجعه به پست و تحویل کد پستی میتوانند برای واگذاری انشعابات اقدام کنند.
مودی گفت: نصب انشعابات در این منطقه در حال انجام و مقرر شد تا پایان مهر، تمامی انشعابات نصب شود و متقاضیان برای سکونت مشکلی نداشته باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در خصوص آسفالت معابر سایت زعفرانیه نیز گفت: پس از تعیین تکلیف انشعابات، آسفالت آن نیز انجام خواهد شد.
مودی افزود: در قالب طرح جوانی جمعیت نیز ۲۵ هزار نفر در استان ثبت نام کردهاند که ۱۵ هزار نفر تأیید نهایی شده و تاکنون حدود ۱۰ هزار قطعه زمین اعطا شده است.