یک واحد صنفی در شهرستان میاندورود به دلیل گرانفروشی برنج خارجی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در گشت مشترک نظارت بر بازار برنج در شهرستان میاندورود، یک واحد صنفی به دلیل گرانفروشی برنج هندی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی میاندورود از برخورد با گرانفروشی برنج در این شهرستان خبر داد و گفت: در گشت مشترک بازرسی از مراکز فروش برنج با حضور نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود، ضمن نظارت بر قیمتهای برنج خارجی و داخلی، یک فروشگاه متخلف به دلیل گرانفروشی برنج هندی شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
فاطمه عباسپور افزود: هدف از این گشتهای مشترک، نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از هرگونه تخلف در عرضه و قیمتگذاری کالاهای اساسی به ویژه برنج است.
وی تاکید کرد که این بازرسیها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
گفتنی است، این اقدام در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار برنج در شهرستان میاندورود صورت گرفته است.