خدمات سلامت استان مرکزی با بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ درمانی تأمین اجتماعی در شازند، ساوه، تفرش و شازند گسترش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه هفته دولت و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به صورت ویدیوکنفرانس، سه پروژه مهم درمانی و دارویی سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی با هزینه‌ای افزون بر ۱۶۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

این پروژه‌ها شامل تجهیز بخش تصویربرداری CT Scan، افتتاح انبار دارویی و توسعه بیمارستان‌هاست که گامی مؤثر در ارتقای خدمات درمانی استان مرکزی محسوب می‌شود.

مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی، زندیه وکیلی، با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها گفت: «با بهره‌برداری از این طرح‌ها، به‌ویژه دستگاه CT Scan در بیمارستان تأمین اجتماعی شازند، ساکنان این منطقه دیگر نیازی به مراجعه به مرکز استان برای دریافت خدمات تصویربرداری ندارند.» وی همچنین از پیشرفت ۹۰ درصدی برخی پروژه‌های دیگر درمانی خبر داد که تا پایان سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

علیرضا اسماعیلی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی نیز با بیان جزئیات پروژه‌ها گفت: «بخش تصویربرداری CT Scan با زیربنای بیش از ۴۰ متر مربع و مجموع هزینه‌ای بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال در شازند افتتاح شد. همچنین انبار دارویی این بیمارستان با زیربنای ۸۸۰ متر مربع و هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.»

به گفته اسماعیلی، در بیمارستان شهید چمران ساوه نیز انبار دارویی با زیربنای ۹۷۰ متر مربع و ارزش ریالی ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

او افزود: «مجموع پروژه‌های بهره‌برداری‌شده تأمین اجتماعی در استان مرکزی بالغ بر ۱۶۵۰ میلیارد ریال است که با این اقدامات، ۲۲۰۰ متر مربع به فضا‌های ملکی و درمانی این مجموعه اضافه شده است.»