پویش ملی کتابخوانی زنان سرزمین من با محوریت کتاب «دختر دبیرستان آزادی» به قلم فرزانه ایران نژاد پاریزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پویش با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، آشنایی با الگوهای زنانه‌ٔ مقاومت و مشارکت فعال زنان و دختران ایرانی در فضای فرهنگی کشور برگزار می شود.

علاقمندان می‌توانند جهت شرکت در مسابقه و دریافت pdf کتاب تا ۱۰ شهریور ماه به سایت www.ketabkhooon.ir مراجعه نمایند.

جوایز مسابقه به شرح زیر است:

بخش معرفی کتاب

نفر اول ۳۰میلیون ریال

نفر دوم ۲۰میلیون ریال

نفر سوم ۱۵میلیون ریال

و ۱۰جایزه ۱۰میلیون ریالی

بخش چهارگزینه‌ای

۳۰جایزه ۷میلیون ریالی