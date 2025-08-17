امام جمعه بردسکن کشور را مدیون رزمندگان دوران دفاع مقدس به‌ ویژه جانبازان، آزادگان، شهیدان و خانواده‌ های آنان خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه بردسکن با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مراسم تجلیل از آزادگان سرافراز شهرستان بردسکن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران گفت: آزادگان عزیز دوران سختی را پشت سر گذاشتند آنچه ما شنیدیم، آنان با تمام وجود چشیدند و اگر امروز بخواهیم از فتنه‌ ها و مشکلات نجات پیدا کنیم، باید تقوای الهی و ترس از خداوند در دل داشته باشیم.

حجت‌ الاسلام علی اصغر امینی با تاکید بر اهمیت حفظ حجاب افزود: دشمنان امروز درصدد گرفتن این زینت ارزنده از جامعه ما هستند.

فرماندار بردسکن نیز در ادامه گفت: نسل جدید به حضور مستمر آزادگان نیاز دارد و همه ما باید با بصیرت، این قشر ارزشمند را بهتر بشناسیم.

شهرستان بردسکن ۴۹ آزاده سرافراز دارد که ۵ نفر از آنان فوت شده و ۳ نفر شهید شده‌ اند و بیشترین مدت اسارت متعلق به مرحوم سید علی ابطحی با سه هزار و ۱۰ روز و کم ترین مدت اسارت مربوط به آقای حسین مرادی با ۴۲۲ روز است، مجموع مدت اسارت کل آزادگان بردسکن نیز ۴۶ هزار و ۷۴ روز اعلام شده است.