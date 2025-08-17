به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علی‌محمد پوررضا» با اشاره به اقدام‌های مهم انجام‌شده در پالایشگاه گاز بیدبلند گفت: امضای قرارداد با یک شرکت داخلی به‌منظور ارتقای فرآیند‌ها و فروش گاز‌های اسیدی واحد آمین ازجمله طرح‌های کلیدی در این شرکت به‌شمار می‌رود. این طرح با هدف فروش گاز‌های اسیدی و افزایش ظرفیت تولید آغاز شد و بهینه‌سازی فرآیند‌های پالایش را به دنبال دارد.

وی در حوزه پایش و نوسازی از انجام تعمیرات اساسی واحد‌های پالایش ۴۰۰ و ۵۰۰ و دیگ‌های بخار، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و خرید و نصب توربوپمپ آمین واحد ۲۰۰ خبر داد و بیان کرد: ثبت ۵۵ هزار نفرساعت آموزش و دستیابی به ۳ میلیون نفرساعت کار بدون حادثه، بیانگر تعهد جدی این مجموعه به ارتقای ایمنی و توانمندسازی منابع انسانی است.

مدیرعامل پالایشگاه گاز بیدبلند تصریح کرد: بهسازی پیست تارتان و زمین چمن شهید کاوه‌پیشه، تعمیرات منازل سازمانی، احداث استخر کارگری، آسفالت خیابان‌ها، روشنایی معابر، بهسازی مرکز بهداشت، احداث پارک و سالن‌های چندمنظوره بانوان و زیباسازی معابر اصلی ازجمله اقدام‌هایی بود که به دنبال مسئولیت اجتماعی شرکت اجرا شد.

پوررضا گفت: آینده صنعت گاز کشور با همراهی، همدلی و عزم جمعی، روشن و امیدوارکننده است.