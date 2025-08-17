به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بهمن اخلاقی گفت: نشست برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در شهمیرزاد با حضور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل استان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان مهدی‌شهر، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شهمیرزاد برگزار شد و موضوع اصلی آن، بررسی راهکارهای برگزاری هرچه باشکوه‌تر نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در حاشیه پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد بود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان بیان کرد: نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی از ۱۳ تا ۲۰ شهریورماه در شهر بین‌المللی نمونه گردشگری شهمیرزاد برگزار خواهد شد و میزبان هنرمندانی از سراسر کشور است.

بهمن اخلاقی افزود: این نمایشگاه فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های هنری، فرهنگی و اقتصادی ایران در کنار جاذبه‌های گردشگری شهمیرزاد فراهم می‌کند.

او با تأکید بر اهمیت این رویداد تصریح کرد: نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در کنار جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد، علاوه بر جذب گردشگران داخلی و خارجی، نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رونق صنایع‌دستی استان خواهد داشت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان خاطرنشان کرد: در این نشست ضمن بررسی زیرساخت‌ها و نیازهای اجرایی، درباره نحوه حضور گسترده هنرمندان و دریافت حمایت‌های ملی برای برگزاری نمایشگاهی در سطحی شایسته گفت‌وگو شد و معاون صنایع‌دستی کشور نیز حمایت کامل خود را از این رویداد اعلام کرد.