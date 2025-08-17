امروز: -
انتقال آب از دریای عمان به دالان شرقی کشور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶- ۱۵:۴۵
۱۴۰۴-۰۵-۲۵
بدون تعارف با خانواده سردار شهید محمد کاظمی
آدرس بلدهایی که با کوچه های تل آویو آشنا بودند
۱۴۰۴-۰۵-۲۴
کودک کشی، رسم دیرینه صهیونیست‌ها
خبرهای مرتبط

حل مشکل آب شرب بوشهر با تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن

حضور هفت شرکت در مناقصه خطوط انتقال آب دریا به یزد

انتقال آب به تصفیه‌خانه مهستان آغاز شد

برچسب ها: انتقال آب دریا ، دریای عمان ، شرق کشور
