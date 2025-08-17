وی افزود: بخش کوچکی از حوادث دوران اسارت آزادگان برای مردم ایران قابل درک است.

در ادامه، وی از سید آزادگان، علی اکبر ابوترابی، یاد کرد و گفت: ایشان با تدبیر و دلسوزی، شرایط سخت زندگی در اردوگاه را برای آزادگان تسهیل کرده است. این موضوع به قدری حائز اهمیت بود که مدیریت و رهبری او به عنوان مثال در اردوگاه‌ها زبانزد دوستان و دشمنان شده است.

همچنین، اسمعیلی یادآور شد که شهید سر لشگر خلبان لشگری نیز 18 سال را با صبوری و استقامت در اسارت گذرانده است.

این مراسم به پاس قدردانی از ایثارگران و یادآوری لحظات پر افتخار تاریخ کشور برگزار شد.