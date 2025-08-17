مراسم بزرگداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن در قزوین
مراسم گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن، با تأکید بر اهمیت ایستادگی و مقاومت آزادگان در برابر مشکلات و حفظ ارزشهای ملی در سالن تبلیغات اسلامی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
اسمعیلی، مدیر کل بنیاد شهید در این مراسم تصریح کرد: هیچ ملتی نتوانسته است مانند ایران، گروهی از جوانان رزمنده را در سختترین شرایط به وجود آورد که شخصیت انقلابی و روح رزمندگی خود را حفظ کنند.
وی افزود: بخش کوچکی از حوادث دوران اسارت آزادگان برای مردم ایران قابل درک است.
در ادامه، وی از سید آزادگان، علی اکبر ابوترابی، یاد کرد و گفت: ایشان با تدبیر و دلسوزی، شرایط سخت زندگی در اردوگاه را برای آزادگان تسهیل کرده است. این موضوع به قدری حائز اهمیت بود که مدیریت و رهبری او به عنوان مثال در اردوگاهها زبانزد دوستان و دشمنان شده است.
همچنین، اسمعیلی یادآور شد که شهید سر لشگر خلبان لشگری نیز 18 سال را با صبوری و استقامت در اسارت گذرانده است.
این مراسم به پاس قدردانی از ایثارگران و یادآوری لحظات پر افتخار تاریخ کشور برگزار شد.