به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور، آیین گرامیداشت این روز خاطره‌انگیز با حضور امام جمعه، فرماندار ویژه، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهرستان خوی برگزار شد.

حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی در این مراسم با تبریک سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: آزادگان قهرمانانی هستند که در دوران اسارت با ایمان راسخ، صبر مثال‌زدنی و روحیه انقلابی خود، جلوه‌ای ماندگار از مقاومت و ایستادگی را در تاریخ به ثبت رساندند.

وی افزود: آزادگان در سخت‌ترین شرایط شکنجه و فشار دشمن، نه تنها از آرمان‌های انقلاب و ولایت فاصله نگرفتند، بلکه با صلابت و پایداری، پیام عزت و شرف ملت ایران را به جهانیان رساندند و پس از آزادی نیز با همان روحیه ایثارگرانه در مسیر خدمت به اسلام و کشور گام برداشتند.

غلامحسین آزاد فرماندار ویژه شهرستان خوی نیز در این مراسم با قدردانی از فداکاری‌های آزادگان گفت: آزادگان نماد شجاعت، غیرت و دلاوری ملت ایران هستند و تاریخ هرگز رشادت‌های آنان را در برابر رژیم بعث فراموش نخواهد کرد.

وی ادامه داد: آزادگان علاوه بر مقاومت در دوران اسارت، پس از بازگشت به کشور نیز با روحیه‌ای جهادی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کرده و در مسیر پیشرفت ایران اسلامی تأثیرگذار بوده‌اند.

در این مراسم از آزادگان شهرستان خوی با اهدای شاخه گل تجلیل شد و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با محوریت ایثار و مقاومت برگزار گردید