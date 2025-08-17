۱۴ میلیارد دلار ارزش از دست رفته زنجیره فولاد
دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد گفت: طی ۴ سال گذشته عدم النفع یا ارزش از دست رفته زنجیره فولاد حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده که ناشی از ناترازی و محدودیتهای انرژی است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ وحید یعقوبی در نشست خبری افزود: در چهار سال گذشته به علت محدودیتهای ناشی از انرژی، ارزش تولید از دست رفته محصولات زنجیره فولاد ۱۴ میلیارد دلار بوده است.
وی درباره تولید فولاد گفت: بررسی عملکرد چهار ماهه نخست امسال نشان میدهد که تولید محصولات فولادی کشور در مجموع با کاهش ۵ درصدی مواجه بوده است.
یعقوبی ادامه داد: در این میان، بیشترین افت تولید در بخش محصولات مرتبط با تیرآهن بوده است.
دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد گفت: در حوزه صادرات محصولات فولادی نیز حدود ۳۰ درصد کاهش داشتهایم نکته قابل توجه این است که برخلاف روند نزولی محصولات فولادی، صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد از جمله سنگآهن با افزایش همراه بوده است.