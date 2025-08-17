به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نیکزادفر با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: استان همچنان تحت‌تأثیر سامانه ناپایدار قرار دارد و امروز در برخی مناطق شاهد بارش باران بودیم.

او افزود: بر اساس الگو‌های هواشناسی، این سامانه تا اواخر وقت امشب از استان خارج می‌شود و از فردا تا چهارشنبه، جو پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: روند افزایش دما طی سه روز آینده پیش‌بینی می‌شود و آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. همچنین موج گرمای جدیدی استان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

به گفته نیکزادفر، امروز در گرم‌ترین ساعات، دمای گرگان به ۳۱ درجه و بیشینه دما در مناطق شمالی و شرقی استان به ۳۴ درجه سانتی‌گراد رسید.

او خاطرنشان کرد: برای سه روز آینده بیشینه دما در برخی مناطق استان به ۴۰ درجه سانتی‌گراد نیز خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین از کاهش دوباره دما در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: در ارتفاعات استان احتمال افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.