مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل شرکت برق حرارتی گفت: تمرکز شرکت برق حرارتی بر توسعه سرمایه انسانی و تولید پایدار برق است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد لبابیان در جریان بازدید از نیروگاه رامین اهواز، با تقدیر از تلاشهای کارکنان این مجموعه در تولید پایدار برق افزود: ارتقای جایگاه صنعت برق حرارتی از طریق توسعه و حمایت از سرمایه انسانی و بهبود عملکرد نیروگاهها را محور اصلی برنامههای این شرکت است.
وی با اشاره به گرمای طاقتفرسای استان خوزستان و اهمیت تأمین برق برای آسایش مردم، صنایع و دستگاههای خدمترسان، نیروی انسانی متخصص را مهمترین سرمایه صنعت برق دانست و تلاش کارکنان نیروگاه رامین را نمونهای بارزی از ایثار و تعهد کارکنان صنعت برق در شرایط سخت، بحرانی و طاقت فرسا عنوان نمود.
لباییان برنامهریزی هدفمند برای رفع چالشهای فنی واحدهای نیروگاهی، بهبود سطح تولید انرژی برق، اصلاح ساختار سازمانی و تمرکز بر نیروی انسانی متخصص و باتجربه را از مهمترین رویکردهای مدیران صنعت برق حرارتی برشمرد و بیان کرد: مدیران صنعت برق حرارتی طی یکسال گذشته تاکنون، توجه به دغدغههای کارکنان همچون بهبود مزایای رفاهی و حقوقی، تسریع در پرداخت مطالبات معوق، بهبود وضعیت صندوقهای رفاه و بیمههای درمانی داشته است
در جریان این بازدید، مدیرکل روابط عمومی و امور بین شرکت برق حرارتی ضمن ابلاغ پیام تقدیر و تشکر مدیرعامل برق حرارتی از کارکنان نیروگاه رامین به پاس تلاشهای شبانه روزی آنان در تولید پایدار انرژی برق، طی گفتوگوی صمیمی به صحبتهای آنان درباره چالشها و نیازهای حرفهای و رفاهی آنان گوش داد و بر اهتمام جدی خود و سایر مجموعه برق حرارتی در رفع این دغدغهها تاکید نمود.
نیروگاه رامین اهواز هماکنون با شش واحد فعال تولیدی، سهم قابلتوجهی در تأمین برق استان خوزستان و پشتیبانی شبکه سراسری برق کشور ایفا میکند و تلاشهای کارکنان این نیروگاه، نمونهای از تلاش مستمر و مسئولانه صنعت برق حرارتی در خدمت به مردم و صنایع کشور به شمار میآید.