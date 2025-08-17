پخش زنده
مدیر پالایشگاه پنجم پارس جنوبی گفت: برای نخستین بار در صنعت نفت و گاز کشور، توربو اکسپندر ساخت یک شرکت دانشبنیان ایرانی در جریان تعمیرات اساسی این پالایشگاه نصب و راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کامبیز صفتی» با اعلام پایان موفقیتآمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه پنجم پارس جنوبی گفت: در اقدامی کمسابقه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، متخصصان این مجموعه توانستند توربو اکسپندر تولیدشده ازسوی یک شرکت دانشبنیان ایرانی را نصب و راهاندازی کنند.
وی ادامه داد: این دستاورد مهم که در عملیات تعمیرات اساسی امسال پالایشگاه به ثمر نشست، نشاندهنده توانمندی بالای مهندسان و متخصصان داخلی در ساخت و بهرهبرداری از تجهیزات پیچیده صنعتی است و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا میکند.
مدیر پالایشگاه پنجم پارس جنوبی این موفقیت را نقطه عطفی در روند بومیسازی تجهیزات راهبردی پالایشگاه دانست و بیان کرد: توربو اکسپندر نصبشده، محصول طرح ساخت بار اول و نتیجه همکاری با یکی از شرکتهای دانشبنیان داخلی است که بلوغ فنی و قابلیت اطمینان بالای محصولات ایرانی را به اثبات میرساند.