به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق جرم خیز در کرمان، ۱۳۳ سارق دخیل در انجام ۲۶۸ مورد سرقت و زورگیری دستگیر، ۴ دستگاه موتورسنگین قاچاق کشف، ۹۰ متهم تحت تعقیب دستگیر و طی بازدید از منازل خرده فروشان مواد مخدر بیش از ۶۵ کیلو انواع مواد مخدر کشف و ۷۱ خرده فروش دستگیر شدند.

سرهنگ "پورامینایی" کشف بیش از ۵۵ هزار و ۶۸۰ لیتر سوخت قاچاق، دستگیری ۳۰ قاچاقچی، جمع آوری ۲۸۶ معتاد متجاهر و همچنین ۳۷ نفر از اراذل و اوباش شهر نیز از دیگر دستاورد‌های طرح برشمرد.

وی با اشاره به توقیف ۳۸۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، کشف ۸ راس دام قاچاق و کشف ۸ دستگاه ماینر خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.