به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت : کد‌های QR مانند هر لینک ناشناسی می‌تواند کاربران را به صفحات جعلی هدایت کرده که درنهایت منجر به نصب بدافزار یا سرقت اطلاعات بانکی آنها شود.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد با چسباندن برچسب QR در اماکن عمومی مانند ایستگاه‌های اتوبوس ، برخی پوستر‌ها، تابلو‌های اطلاع‌رسانی و... کاربران را به صفحات پرداخت جعلی هدایت می‌کنند افزود: شهروندان به برچسب‌های اضافه‌شده، مخدوش یا تازه‌چسبیده حساس باشند.

رئیس پلیس فتا گیلان به شهروندان برای امنیت بیشتر توصیه کرد: پیش از بازگشایی هرگونه پیوند، نشانی مقصد را بررسی کرده و از نرم‌افزار‌های اسکن کد QR استفاده کنند که قابلیت نمایش پیش‌نمایش نشانی اینترنتی پیش از دسترسی را فراهم می‌کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: شهروندان در صورت مشاهده یا مواجهه با موارد مشکوک می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس یا از طریق تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سامانه رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir موضوع را گزارش دهند.