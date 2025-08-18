پخش زنده
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان از اجرای طرح ملی « ایران دیجیتال » برای آموزش مهارتهای دیجیتال به دانشآموزان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سعید زاهدی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات با مشارکت آموزش و پرورش طرح ملی ایران دیجیتال را اجرا میکند، گفت: این طرح در راستای انجام تکالیف مقرر در ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم و به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی اجرایی شده است.
وی افزود: طرح ملی «ایران دیجیتال» در راستای آموزش مهارتهای دیجیتال از جمله برنامهنویسی پایتون و هوش مصنوعی به دانشآموزان مقطع متوسطه اول از بهار ۱۴۰۴ در استان آغاز شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با اشاره به اینکه ثبتنام از طریق سامانه http://www.irandigitalict.ir برای تمامی دانشآموزان امکانپذیر است افزود: هدف از این طرح صرفا آموزش نیست، بلکه توانمندسازی دیجیتال نسل آینده، توسعه فردی، افزایش سطح آگاهی فناورانه و آشنایی با مشاغل نوظهور دیجیتال، از دیگر دستاوردهای اجرای طرح ایران دیجیتال است.
سعید زاهدی با بیان اینکه این طرح با ارائه آموزش رایگان و دسترسی به سکوهای برخط از طریق تلفن همراه و رایانه امکانپذیر است، گفت: با آموزش مهارتهای دیجیتال، دانشآموزان برای بازار کار آینده و اقتصاد دیجیتال آماده میشوند که این امر گامی مؤثر در تربیت سرمایه انسانی کارآمد در عرصه فناوریهای نوین است.