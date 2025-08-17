پخش زنده
امروز: -
همایش گرامیداشت هفته تشکلها و مشارکتهای اجتماعی استان گلستان با حضور علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان، و جمعی از مدیران و فعالان اجتماعی در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردمی اظهار داشت: تشکلهای اجتماعی سرمایههای ارزشمندی هستند که میتوانند در حل مسائل استان نقشآفرین باشند.
طهماسبی گفت: نگاه دولت چهاردهم بر پایه تعامل و استفاده از ظرفیت مردم و سازمانهای مردمنهاد است و ما تلاش میکنیم بستر حضور مؤثر آنان را در تصمیمسازیها فراهم کنیم.
طهماسبی با اشاره به اهمیت توجه به مسائل اجتماعی، بیان کرد: امروز موضوعاتی همچون اعتیاد، آسیبهای نوپدید، طلاق و همچنین دغدغههای زیستمحیطی و سلامت عمومی نیازمند همکاری همهجانبه است.
استاندار گلستان گفت: امیدواریم با استمرار چنین نشستها و بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی، بتوانیم مسیر توسعه اجتماعی استان را هموارتر کرده و زمینه زندگی بهتر برای مردم را فراهم آوریم.
استاندار گلستان در این نشست با تأکید بر نقشآفرینی تشکلهای مردمی در مسائل روز استان گفت: فرهنگسازی مصرف صحیح آب از جمله موضوعاتی است که میتواند با محوریت سازمانهای مردمنهاد به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
علی اصغر طهماسبی خاطر نشان کرد: امروز مدیریت منابع آب و کاهش ناترازی آن نیازمند همکاری مردم و مشارکت واقعی تشکلهاست و استان گلستان میتواند در این زمینه الگوی ملی باشد.
در این همایش نمایندگان ۸ میز تخصصی شامل معلولین، سلامت، اعتیاد، میراث فرهنگی و گردشگری، جوانان، طلاق و آسیبهای نوپدید، محیط زیست به بیان دیدگاهها، دغدغهها و مشکلات حوزههای تخصصی خود پرداختند.