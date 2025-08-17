

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن بهرامی» با اشاره به طرح بازسازی و تعمیر خطوط ریلی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: این طرح با برآورد هزینه ۱۲ میلیارد تومان و در بازه زمانی ۴ تا ۶ ماه با هماهنگی اداره کل راه‌آهن جنوب آغاز شده و پیمانکار در حال شروع مقدمات اولیه است.

وی با بیان اینکه این اقدام سبب کاهش بار ترافیک جاده‌ای در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و جاده‌های کشور می‌شود، افزود: همچنین این اقدام به کاهش مصرف سوخت و آلودگی زیست محیطی، صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل کالا‌های شرکت‌های پتروشیمی، ارتقای ایمنی مسیر‌ها و کاهش استهلاک جاده‌ها و هزینه‌های عمومی و نگهداری منجر می‌شود.

سرپرست امور مهندسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت ریلی به‌عنوان یکی از ارکان حمل‌ونقل چندوجهی، نقش مهمی در تسهیل جابه‌جایی محصولات و مواد اولیه صنایع پتروشیمی ایفا کرده و زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری می‌شود، گفت: اجرای این طرح به‌منظور برنامه‌های توسعه‌ای سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و با هدف بهبود زنجیره تأمین و لجستیک صنایع مستقر صورت می‌گیرد.