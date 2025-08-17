قانون سند الحاقی اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای بین ایران و بلاروس توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس» توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) شامل مقدمه و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.