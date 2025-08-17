روز ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹، میهن اسلامی شاهد حضور اولین گروه آزادگان سرافرازی بود که پس از سال‌ها اسارت، قدم به خاک پاک میهن اسلامی خود گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ایران اسلامی در این روز شاهد حضور کبوتران سبکبالی بود که پس از سال‌ها تحمل رنج و درد اسارت، قدم بر خاک پاک این سرزمین نهادند، آنان کـه در سال‌های درد و فراق، دور از دیار به سر برده و کوله باری از خاطراتی درس‌آموز برای همه نسل‌ها به همراه آوردند.

به همین مناسبت امروز، از آزادگان سرافراز شهرستان رزن تجلیل شد.

حجت‌الاسلام منصوری امام جمعه رزن در این مراسم گفت: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند ترویج فرهنگ ایثار، امید، نشاط اجتماعی و وحدت است.