امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ادامه واکنش‌ها به سفر لاریجانی به لبنان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶- ۱۶:۴۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران جوان
ایران جوان
۱۴۰۴-۰۵-۲۵
بدون تعارف با خانواده سردار شهید محمد کاظمی
بدون تعارف با خانواده سردار شهید محمد کاظمی
۱۴۰۴-۰۵-۲۴
آدرس بلدهایی که با کوچه های تل آویو آشنا بودند
آدرس بلدهایی که با کوچه های تل آویو آشنا بودند
۱۴۰۴-۰۵-۲۴
کودک کشی، رسم دیرینه صهیونیست‌ها
کودک کشی، رسم دیرینه صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۵-۲۴
خبرهای مرتبط

سفیر ایران: سفر لاریجانی به لبنان با موفقیت همراه بود

سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به لبنان

لاریجانی: در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم ایستاد

لاریجانی: حزب‌الله لبنان باعث شرف و افتخار اسلام است

تصمیم مشترک دولت لبنان و مقاومت، مورد احترام ماست

سفر لاریجانی به لبنان گامی مثبت برای اتحاد کشور‌های اسلامی بود

برچسب ها: لاریجانی ، لبنان ، دبیر شورای عالی امنیت ملی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 