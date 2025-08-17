مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی گفت: ار ابتدای امسال ۲۷۸ فقره تسهیلات به ارزش ۵۵۲ میلیارد ریال به کسب و کار‌های خرد پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هادی رضا زاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ۸۰درصد کسب کار‌ها در کشور مشاغل خرد وکوچک تعریف می‌شود، گفت: در حالیکه فقط ۲۰ درصد از تسهیلات ارزان قیمت به این گونه مشاغل تعلق می‌گیرد.

وی به توانمند سازی بانوان نیز اشاره کردو افزود: امسال از ۲۷۸ فقره تسهیلات اشتغال اعطا شده، ۱۴۹ فقره مربوط به کسب‌وکار بانوان بوده است.

حمایت از صندوق‌های خرد محله محور

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان به تشکیل صندوق‌های محله محور هم اشاره کرد و گفت: صندوق کارآفرینی و امید تا ۳۰برابر آورده این صندوق‌ها تسهیلات اعطا می‌کند و تا کنون ۱۲۰ صندوق از ۱۸۰ صندوق خرد محله محور فعال در استان ۲۵۰ میلیارد ریال وام اشتغال مشاغل خرد دریافت کردند.

رضازاده ادامه داد: به طور میانگین، به ازای هر سه میلیارد ریال تسهیلات یک شغل در استان ایجاد می‌شود و تلاش صندوق بر این است که در مناطق روستایی و عشایری مشاغل پایدار شکل بگیرد.

حمايت از اشتغال پایدار

به گفته رضا زاده این صندوق طبق تفاهم نامه‌های منعقد شده در بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فعالیت‌های رفاهی با هدف اشتغال‌زایی پایدار تسهیلات پرداخت می‌کند.

وی همچنین از اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای مشاغل روستایی و فن آور با عنوان روستای نوفن خبرداد و گفت: این صندوق توانسته با حمایت از کسب و کار‌های روستایی که با همان ظرفیت فعال هستند با انتقال فن آوری، ظرفیت تولید و ارزش اقتصادی را بالا ببرد.

رضازاده اضافه کرد: که به عنوان مثال این طرح در گلیان شیروان، سرچشمه اسفراین به صورت پایلوت انجام برای شش استخر ماهی و پرورش آبزیان با هدف افزایش تولید انجام شده و این طرح‌ها با دریافت ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات توانستند تولید خود را ۳ برابر کنند.

تحریک تقاضا برای خرید

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی گفت: هدف از پرداخت تسهیلات فقط تولید نیست و مراحل بعد از تولید نیز حمایت می‌شود، مانند بسته بندی، تکمیل زنجیره تولید و فروش صنایع دستی که تا کنون ۷۰ فقره تسهیلات ۲۰۰ میلیون ریالی با سود ده درصد در این زمینه پرداخت شده است.

پرداخت ۴۰۰ میلیارد ریال به ۹۵ طرح در استان

مدیر صندوق کارآفرینی و امید استان گفت: ٩۵ طرح تا کنون ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند که معادل ۲۵ درصد طرح‌های معرفی شده به صندوق اَست.

رضا زاده ارزش کل طرح‌های پذیرفته شده در این صندوق را هزارو ۶۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی همچنین گفت: از بهمن ماه پارسال در مجموع ۹۱۰ میلیارد ریال به ۶۲۶ طرح معرفی شده از سوی بنیاد‌های برکت و علوی تسهیلات پرداخت شد.

واحد نظارت مستقل

مدیر صندوق کار آفرینی و امید در پاسخ به سوال نظارت‌ها بعد از پرداخت تسهیلات چگونه است گفت: این صندوق تنها موسسه‌ای است که واحد نظارت مستقل دارد و به طور مستمر بر طرح‌ها نظارت می‌کند که خوشبختانه تا کنون ۹۸ درصد طرح‌ها طبق موارد هدفگذاری شده پیش می‌رود و تنها دو درصد انحراف در طرح‌ها مشاهده می‌شود.

شناسایی واحد‌های تولیدی راکد در طرح نهضت احیا

رضا زاده افزود: سال گذشته برای ۶۸ واحد تولیدی راکد ۷۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که از این تعداد ۶۶ واحد فعال شد.

وی گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان نیز ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مصوب شد که تا کنون ۵۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی صندوق به ۳۳۸ فقره کسب و کار خرد پرداخت شده است.

حمل و نقل و نوسازی ناوگان درون شهری و برون شهری ، پرداخت ۳۸۰ میلیارد ریال برای خرید ۳۱ دستگاه اتوبوس، حمایت از واحد‌های دانش بنیان با پرداخت ۲۱۵ میلیارد ریال، معرفی ۴ طرح انرژی خورشیدی به ارزش ۵۱۶ میلیارد ریال و همچنین انعقاد قرارداد با شهرداری برای نوسازی ناوگان تاکسی رانی از دیگر مباحثی بود که در این گفت‌و‌گو مطرح شد.