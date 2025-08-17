ایالات متحده سفر هیئت مذاکره‌کننده تجاری خود به هند را لغو کرد و مذاکرات دو کشور درباره توافق دوجانبه به زمان نامعلومی موکول شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از رویترز، لغو این سفر که قرار بود از ۲۵ تا ۲۹ اوت (سوم تا هفتم شهریور) برگزار شود، امید‌ها برای هرگونه پیشرفت پیش از فرارسیدن موعد ۲۷ اوت (پنجم شهریور)، یعنی آغاز اجرای تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالا‌های هندی، را کمرنگ کرده است.

اوایل ماه جاری میلادی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به ادامه واردات نفت روسیه توسط دهلی‌نو، تعرفه اضافی ۲۵ درصدی بر برخی کالا‌های هندی وضع کرد. این تعرفه که از ۲۷ اوت (۵ شهریور) لازم‌الاجرا می‌شود، سطح حقوق ورودی برخی صادرات هند به بازار آمریکا را تا ۵۰ درصد افزایش خواهد داد؛ رقمی که از سنگین‌ترین تعرفه‌ها علیه یکی از شرکای تجاری واشنگتن در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

مذاکرات تجاری دو کشور پیش‌تر پس از پنج دور گفت‌و‌گو به دلیل اختلاف بر سر دسترسی به بازار‌های کشاورزی و لبنیات هند و نیز موضوع توقف خرید نفت روسیه از سوی دهلی‌نو به بن‌بست خورده بود.

وزارت خارجه هند در واکنش اعلام کرده است که دهلی‌نو «به‌طور غیرمنصفانه» به دلیل خرید نفت روسیه هدف فشار قرار گرفته، در حالی‌که ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنان به واردات کالا از روسیه ادامه می‌دهند.

با لغو سفر هیئت آمریکایی، چشم‌انداز ازسرگیری مذاکرات و دستیابی به توافقی که بتواند از اثرات منفی تعرفه‌های جدید بکاهد، دست‌کم در کوتاه‌مدت تیره‌تر شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، تعرفه ۵۰ درصدی را برای محصولات هندی اعلام کرده است که بالاترین میزان برای هر کشور در سطح جهان است. در حالی که تعرفه ۲۵ درصدی نیز پیش از این اعمال شده است.

در ماه‌های اخیر، دو کشور در تلاش برای دستیابی به یک توافق تجاری موقت بوده‌اند، اگرچه اختلافاتی بر سر خواسته‌های واشنگتن برای دسترسی گسترده‌تر به بازار‌های کشاورزی و لبنیات هند همچنان پابرجاست.

هر دو بخش از نظر سیاسی و اقتصادی حساس هستند، زیرا معیشت جمعیت زیادی از مردم هند را تأمین می‌کنند.

مذاکرات در مورد یک توافق‌نامه تجارت دوجانبه (BTA) عادلانه، متعادل و سودمند برای هر دو طرف در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳) آغاز شد و قرار است مرحله اول آن تا اکتبر-نوامبر ۲۰۲۵ (پاییز ۱۴۰۴) تکمیل شود.