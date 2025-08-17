به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین ولدی افزود: از آغاز خدمت رسانی شرکت راه آهن به زائران حسینی تاکنون ۳۳۳ هزار و ۲۴۰ زائر توسط ۷۰۱ رام قطار از طریق خطوط ریلی جنوب جابجا شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۶۷ هزار زائر از طریق خط ریلی خرمشهر به شلمچه جابجا شده‌اند، ادامه داد: این زوار با ۳۴۷ رام قطار به طور شبانه روزی و با فاصله کمتر از ۱۵ دقیقه بین پایانه مرزی شلمچه -خرمشهر و بالعکس جابجا شده‌اند.

مدیر کل راه آهن جنوب خاطر نشان کرد: همچنین ۱۴۹ هزار زائر توسط ۲۹۲ رام قطار از راه آهن جنوب به سایر استان‌ها و بالعکس جابجا شده‌اند.

ولدی گفت: خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی توسط ناوگان ریلی جنوب تا اواخر مرداد ماه ادامه دارد.