به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف در نشست بررسی طرح های آموزشی این شهرستان با قدردانی از حمایت‌ها و مساعدت‌های مدیرکل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی گفت: به لطف پیگیری‌ های نماینده شهرستان و همراهی اداره‌ کل نوسازی، اعتبارات قابل توجهی از محل حقوق دولتی جذب شد که در کنار کمک‌های اداره‌کل، صرف توسعه فضا‌های آموزشی شهرستان شد.

دکتر آسیایی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات انشعابات مدارس افزود: با توافق صورت‌گرفته مقرر شد معاونان مربوطه نشست مشترکی برگزار کنند و اصلاحات لازم انجام شود. همچنین در خصوص احداث هنرستان نیز پس از بررسی‌ های فنی تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق برنامه زمان‌ بندی، ۴۱ کلاس تا ابتدای مهر، ۲۱ کلاس تا ۲۰ مهر، ۱۵ کلاس تا پایان مهر، ۱۶ کلاس تا ۱۵ آبان، ۶ کلاس در دهه فجر و ۱۵ کلاس دیگر تا پایان سال تحصیلی جاری آماده بهره‌برداری خواهند شد.

وی با اشاره به تفاهمنامه ۱۲ کلاس میان اداره‌ کل راه و شهرسازی و نوسازی مدارس تصریح کرد: با وجود گذشت دو ماه از مذاکرات فیمابین، هنوز خروجی مشخصی حاصل نشده است و انتظار می‌رود با ورود مدیرکل، این تفاهمنامه هرچه سریع‌ تر به نتیجه برسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی نیز گفت: بخش عمده‌ای از این طرح ها با ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان با همکاری مردم و حمایت نماینده و مسئولان شهرستان اجرا شده است.

حسین‌پور همچنین درباره مدارس فرسوده خواف افزود: در سطح شهرستان بیش از ۱۰ مدرسه با قدمت ۴۰ تا ۵۰ سال وجود دارد که بازسازی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، مدرسه فرسوده پروین اعتصامی با حضور مردم و مسئولان کلنگ‌زنی و عملیات بازسازی آن آغاز شد.