به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر عامل شرکت برق استان از مردم خواست با اجرای راهکارهایی از جمله استفاده از دور کند کولر، خاموش کردن لامپ های اضافی، استفاده از لوازم خانگی کم مصرف و پر بازده مصرف برق را مدیریت کنند.

روستایی با اشاره به اقدامات دنباله دار صنعت برق استان برای تأمین برق پایدار و توسعه زیرساخت صنعت برق استان افزود: اجرای برنامه های مدیریت مصرف در بخش اداری، کشاورزی، صنایع و تجاری و خانگی، کشف و جمع آوری ۶۷۵ فقره انشعاب غیرمجاز که منجر به جلوگیری از هدر رفت بیش از ۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی شد و کشف بیش از ۸۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال‌جاری از جمله این اقدامات است.

وی تاکید کرد: مشترکان می توانند با معرفی مراکز غیرمجاز رمز ارز ضمن کمک به پایداری شبکه برق منطقه محل سکونت خود، از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.

وی وارد مدار شدن ۵ زیرساخت حیاتی صنعت برق استان در تابستان جاری و توسعه بخش صنعت و کشاورزی استان با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان و اجرای طرح های توسعه، بهسازی و احداث شبکه جدید توزیع برق استان طبق برنامه را از دیگر اقدامات شرکت برق برای تاکین برق پایدارد برشمرد.