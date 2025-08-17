مدیر اچ‌اس‌ائی و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران بر اهمیت هم‌افزایی بین واحد‌ها و سرمایه‌گذاری در آموزش و تجهیزات ایمنی برای کاهش ریسک‌های عملیاتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، علیرضا شکوهیان در بازدید از خطوط انتقال گاز شهرک انرژی و ایستگاه تقلیل فشار گاز شمال‌غرب در استان اصفهان، گفت: استان اصفهان همانند دیگر استان‌های شمال‌غرب کشور، هم از نظر شبکه انتقال و توزیع گاز و هم تأسیسات، نقشی کلیدی در شبکه گازرسانی کشور دارد.

وی در نشست هم‌اندیشی طراحی و اجرای خط پدافندی و نصب پیگ لانچر رسیور و شیر بین راهی شهرک انرژی، بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های ایمنی و پدافندی و استفاده از آخرین استاندارد‌ها برای تضمین تداوم فعالیت صنایع حیاتی کلان‌شهر اصفهان تأکید کرد.

تقویت تاب‌آوری و امنیت زیرساخت‌های انرژی با هم‌افزایی میان نهاد‌ها

ابراهیم محسنی هماگرانی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش این استان در شبکه گازرسانی کشور گفت: حضور تیم اچ‌اس‌ائی شرکت ملی گاز در استان اصفهان فرصت ارزشمندی بود تا از نزدیک خطوط انتقال گاز شهرک انرژی بازدید و عملکرد واحد‌های اچ‌اس‌ائی و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان مورد بررسی قرار گیرد و در زمینه چالش‌ها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه اج‌اس‌ائی بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه این نشست فرصتی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و صنایع ذی‌نفع بود و پیگیری اجرای این طرح حیاتی در سطح استان و ستاد شرکت ملی گاز سبب افزایش تاب‌آوری و امنیت زیرساخت‌های انرژی می‌شود، بیان کرد: تداوم این تعامل‌ها و همکاری‌ها، استفاده از تجربیات موفق و سرمایه‌گذاری در آموزش و تجهیزات ایمنی می‌تواند به ارتقای بهره‌وری، کاهش ریسک‌های عملیاتی و تضمین پایداری شبکه گازرسانی کشور کمک شایانی کند.