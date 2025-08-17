مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: کاهش بارندگی ۶۲۳ روستای استان را دچار تنش آبی کرده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا رضایی با اشاره به اینکه در پی کاهش ۵۲ درصدی بارندگی های امسال، استان کهگیلویه و بویراحمد با تنش آبی مواجه شده است، افزود: فرسودگی شبکه‌ها کمبود منابع و دیگر عوامل باعث شد تنش آبی بویژه در روستاها تشدید شود.

وی با بیان اینکه از هزار و ۶۴۳ روستا در استان، ۶۲۳ روستا تنش آبی دارند، اضافه کرد: از محل اعتبارات تنش روستایی ۹۹۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت که این رقم اخیرا به ۲۸۲ میلیارد کاهش یافت.