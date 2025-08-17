به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال کشورمان در مرحله رده‌بندی رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان به مصاف تیم نیوزلند رفت.

ملی‌پوشان کشورمان موفق شدند در این دیدار با نتیجه ۷۹ بر ۷۳ به پیروزی برسند و مقام سوم این دوره از رقابت‌ها را کسب کنند.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۸ - ۲۰ / ایران

کواتر دوم: ۱۹ - ۱۳ / ایران

کواتر سوم: ۲۱ - ۱۹ / نیوزلند

کواتر چهارم: ۱۹ - ۱۳ / نیوزلند

ارسلان کاظمی در این دیدار با ۱۶ امتیاز، ۱۶ ریباند، ۲ پاس گل، ۲ توپ‌ربایی و کارایی ۳۱ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

تیم ملی بسکتبال آقایان ایران در رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان موفق شد در مرحله گروهی با سه پیروزی متوالی مقابل گوام، ژاپن و سوریه به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند. ملی‌پوشان کشورمان در این مرحله مقابل چین‌تایپه به پیروزی رسیدند و راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند. تیم ملی ایران در مرحله نیمه‌نهایی مقابل استرالیا نتیجه را واگذار کرد و به مرحله رده‌بندی راه پیدا کرد تا با کسب این پیروزی مقابل نیوزلند به مقام سوم این دوره از رقابت‌ها دست پیدا کند.