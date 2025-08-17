به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت اباالفضل لرستان به مناسبت ۲۶ مرداد سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان به میهن ایران اسلامی پیامی صادر کرد.



متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

۲۶ مردادماه، یادآور بازگشت غرورآفرین و سرافرازانه فرزندان برومند ایران اسلامی از اسارت دشمن بعثی به آغوش پر مهر میهن و ملت است؛ روزی که صبر، استقامت و پایداری «سفیران عزت و آزادگی» تجلی یافت و برگ زرینی بر دفتر افتخارات این سرزمین افزوده شد.

آزادگان عزیز، با ایمان راسخ، روحیه‌ی انقلابی و ایستادگی در برابر شکنجه‌ها و فشارهای طاقت‌فرسای دشمن، نه‌تنها عزت و هویت ملت بزرگ ایران را پاس داشتند، بلکه الگویی درخشان از مقاومت برای نسل‌های آینده شدند. بی‌تردید صبر و استقامت آنان، همچون چراغی فروزان در مسیر حرکت انقلاب اسلامی خواهد درخشید و الهام‌بخش مجاهدت‌های امروز و فردای امت اسلامی خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و ادای احترام به مقام شامخ آزادگان عزیز، این روز بزرگ را به محضر، آزادگان سرافراز، خانواده‌های معظم آنان و آحاد ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.