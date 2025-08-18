

زینالی گفت: از ابتدای امسال ۴۵۲ نفر از مددجویان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی آموزش دیده‌اند که این دوره‌ها شامل قلاب‌بافی، چرم‌دوزی و کنده‌کاری روی چوب بوده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، از برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف در رشته‌های صنایع‌دستی برای مددجویان زندان فردیس خبر داد و گفت: این دوره‌ها با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای زندانیان برگزار می‌شود.زینالی گفت: از ابتدای امسال ۴۵۲ نفر از مددجویان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی آموزش دیده‌اند که این دوره‌ها شامل قلاب‌بافی، چرم‌دوزی و کنده‌کاری روی چوب بوده است.

زینالی افزود: از مجموع آموزش‌دیدگان، ۲۵۴ نفر زن بوده‌اند که همگی در رشته قلاب‌بافی مهارت کسب کرده‌اند. در بخش مردان نیز ۵۰ نفر قلاب‌بافی، ۱۸ نفر چرم‌دوزی و ۱۳۰ نفر کنده‌کاری روی چوب آموزش دیده‌اند.

وی گفت: آموزش صنایع‌دستی، فراتر از یک مهارت شغلی، به بازسازی اعتمادبه‌نفس و ایجاد امید در بین مددجویان کمک می‌کند. این برنامه‌ها به آنان این امکان را می‌دهد که پس از آزادی، با یک حرفه و مهارت به جامعه بازگردند و زندگی جدیدی را آغاز کنند.