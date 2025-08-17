به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی میزبان جشنواره ملی حرکت است.

سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان گفت: این جشنواره از روز گذشته ۲۵ مرداد در دو بخش رقابت ملی و درون دانشگاهی آغاز به کار کرده که در حوزه ملی دانشجویان انجمن‌های ملی فعالیت‌های خود را در ۱۰ محور در سامانه وزارت علوم و جشنواره بارگذاری می‌کنند و پس از ارسال، آثار داوری و برگزیدگان برای جشنواره بین المللی وزارت علوم ارسال خواهد شد.

مهدی رئوفی افزود: هفتم شهریورماه آخرین مهلت آثار به دبیرخانه جشنواره است که احتمالا تا ۱۴ شهریورماه تمدید خواهد شد.

او مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی و ایجاد شور و نشاط و پویایی در بین دانشجویان و انجمن‌های علمی را از اهداف برگزاری هشتمین جشنواره ملی حرکت عنوان کرد.

سرپرست دانشگاه ملی مهارت گفت: اختتامیه جشنواره آبان ماه با حضور رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور برگزار خواهد شد.