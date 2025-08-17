نشست کارگروه ذیل شورای سیاست‌گذاری پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با حضور مدیران و کارشناسان حوزه‌های تخصصی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این نشست با هدف احصا زمینه‌های همکاری مشترک، هم‌افزایی مأموریت‌ها، بسترسازی جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی تشکیل شد و بر ضرورت ایفای نقش چندوجهی پایگاه‌ها در نظام توسعه کشور تأکید داشت.

این نشست با محوریت ارتقای جایگاه پایگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی و بازتعریف نقش آنها در توسعه پایدار کشور برگزار شد.

در جریان جلسه، تعامل مؤثر با معاونت‌های تخصصی برای شناسایی فعالیت‌های مشترک، اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌ها و توسعه گردشگری پایدار به‌عنوان اولویت‌های اصلی مطرح شد.

یکی از مهم‌ترین مصوبات این نشست، برنامه‌ریزی برای توسعه و ترویج صنایع دستی و ایجاد بازارچه‌های محلی در کنار پایگاه‌های میراثی بود. اقدامی که علاوه بر رونق اقتصادی، می‌تواند پیوندی ملموس میان حفاظت از میراث فرهنگی و تقویت معیشت جوامع محلی ایجاد کند. تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی بین‌بخشی و تلفیق مأموریت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی عنوان شد.

همچنین مقرر شد مطالعات کارشناسی برای احیای ماهیت چندوجهی پایگاه‌ها و ارتقای جایگاه آنها در نظام توسعه کشور در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس این رویکرد، پایگاه‌های میراثی از کارکرد صرفاً حفاظتی فراتر رفته و به جایگاهی راهبردی در پیوند میان فرهنگ، اقتصاد و گردشگری ارتقا خواهند یافت.