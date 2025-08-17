فراخوان خانواده‌های اسرای صهیونیست، صد‌ها نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی را به خیابان‌ها کشاند و معترضان خواستار پایان جنگ غزه، تبادل اسرا و سرنگونی کابینه نتانیاهو شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خبرگزاری سما، فراخوان خانواده‌های اسرای صهیونیست، صد‌ها نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی در تل‌آویو و دیگر شهر‌ها را به خیابان‌ها کشاند و معترضان با حمایت رهبران اپوزیسیون با بستن جاده‌ها و برپایی تجمعات گسترده، خواستار پایان جنگ غزه، تبادل اسرا و سرنگونی کابینه نتانیاهو شدند.

«یائیر لابید» رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با مشارکت در تظاهرات در میدان زندانیان صهیونیست گفت: کابینه کنونی طی سال‌ها از حماس حمایت کرده و این اعتراضات امروز، تجلی روح همبستگی و مسئولیت داخلی اسرائیلی‌ها است. «تنها راه واقعی برای تضعیف حماس، سقوط این کابینه ناکارآمد و شرور است».

«بنی گانتس» رهبر حزب «اردوگاه رسمی» نیز ضمن حمایت از معترضان گفت: حمایت از خانواده‌های گروگان‌ها (اسرای صهیونیست) ما را تقویت و حمله به آنها ما را تضعیف می‌کند.

همزمان «گادی آیزنکوت» رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و از رهبران اپوزیسیون با انتقاد شدید از بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که او توان رهبری و مسئولیت‌پذیری را ندارد و تصمیمات دشوار را کنار می‌گذارد تا منافع شخصی و سیاسی خود را بر منافع رژیم اشغالگر ترجیح دهد و این اقدامات اسرائیل را به پرتگاه می‌کشاند.

آیزنکوت افزود: اسرائیل پس از بیش از ۶۸۰ روز از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، هنوز نتوانسته اهداف خود در جنگ غزه را محقق کند و بسیاری از سربازانش در تونل‌های حماس کشته شده‌اند.

او از ساکنان سرزمین‌های اشغالی خواست که در اعتصاب سراسری امروز شرکت کنند و به اعتراض خانواده‌های زندانیان بپیوندند؛ زیرا «زمان درحال تمام شدن است».

«یائیر گولان» رهبر حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی نیز در جریان برگزاری اعتصاب عمومی اعلام کرد که فرصت‌ها به پایان رسیده و همه تلاش‌ها باید برای «بازگرداندن فوری زندانیان» به کار گرفته شود.

او تأکید کرد: زمان از دست می‌رود و ما هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد تا اسرا همین حالا آزاد شوند.

همزمان، «آویگدور لیبرمن» رهبر حزب «اسرائیل بیتنا» و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی نیز اظهار کرد: ضرورت دارد تمامی گروگان‌ها (زندانیان صهیونیست در غزه) یک‌باره و بی‌درنگ بازگردانده شوند.

در همین حال، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در میدان موسوم به «میدان اسرا» در تل‌آویو حاضر شد و در سخنانی اظهار داشت: هیچ اسرائیلی وجود ندارد که نخواهد اسرا به خانه بازگردند.

وی در ادامه افزود: به اسرا می‌گویم که ما شما را فراموش نخواهیم کرد و هر کاری لازم باشد برای بازگرداندن شما انجام می‌دهیم.

هرتزوگ همچنین جامعه جهانی را خطاب قرار داده و گفت: از جهان می‌خواهم که در مواضع خود دچار دوگانگی نباشد، بلکه با فشار بر حماس شرایط آزادی اسرا را فراهم کند.

او خطاب به خانواده‌های زندانیان نیز اظهار داشت: ما در کنار شما هستیم و فرزندان شما را تنها نخواهیم گذاشت.

حمله وزرای تندرو به معترضان

اعتراضات و اعتصاب سراسری به دعوت خانواده‌های زندانیان صهیونیست علیه جنگ غزه، خشم چند وزیر تندرو کابینه رژیم اشغالگر را برانگیخت. مخالفان، اما از این حرکت حمایت کردند و آن را نماد همبستگی داخلی دانستند.

صد‌ها نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی، امروز در پاسخ به فراخوان خانواده‌های زندانیان صهیونیست در تل‌آویو و دیگر مناطق تجمع کردند. معترضان با بستن جاده‌های اصلی، از جمله بزرگراه میان تل‌آویو و قدس اشغالی و آتش زدن تایرها، خواستار پایان فوری جنگ در غزه و انجام یک معامله تبادل اسرا شدند.

«ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی این تجمعات را محکوم کرد و گفت: اعتصاب امروز، اسرائیل را تضعیف، حماس را تقویت می‌کند و بازگشت اسرا را به تأخیر می‌اندازد.

او افزود: معترضان همان کسانی هستند که پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ اسرائیل را ضعیف کردند و اکنون دوباره در حال تکرار آن هستند.

«بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی کابینه نتانیاهو نیز در موضعی مشابه گفت: این اعتراضات به حماس خدمت می‌کند، گروگان‌ها (اسرای صهیونیست در غزه) را دفن می‌کند و اسرائیل را به سوی تسلیم و خطر امنیتی می‌برد.

همچنین «میکی زوهار» وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی بستن جاده‌ها را «اشتباهی فاحش و پاداشی به دشمن» توصیف کرد.

تظاهرات و اعتصاب سراسری

صبح امروز، یکشنبه، اعتصاب سراسری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و سیاست‌های کابینه او درباره جنگ غزه و وضع اسیران صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی آغاز شد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از آغاز تجمع در مقابل منزل «اسحاق واسرلوف» وزیر امور مناطق النقب و الجلیل در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

به گفته این شبکه، حدود یکصد نفر نیز هم اکنون در نزدیک منزل «یوآف کیش» وزیر آموزش رژیم صهیونیستی در شهر «هود هشارون» در مرکز سرزمین‌های اشغالی تجمع کرده‌اند و تجمع‌های مشابهی نیز در مقابل منازل «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ و «رون درمر» وزیر امور راهبردی این رژیم در حال برگزاری است.

این رسانه اضافه کرد: شرکت کنندگان در اعتصابات امروز تقاطع «رعنانا» در شمال تل آویو را به روی عبور و مرور خودرو‌ها بستند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از بسته شده اتوبان شماره یک در ورودی شهر اشغالی قدس توسط معترضان خبر داد.

به گفته رسانه‌های رژیم صهیونیستی، هم اکنون جاده‌ها و خیابان‌ها در بسیاری از مناطق در سراسر سرزمین‌های اشغالی در اعتراض بسته شده است.

قرار است این اعتصاب با برگزاری تظاهرات گسترده در تل آویو در ساعت هشت شب به پایان رسد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیش بینی کردند که صد‌ها هزار صهیونیست در تظاهرات با تاکید بر لزوم بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه شرکت کنند و حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به تل آویو، جایی که قرار است رویداد‌های اصلی در آنجا برگزار شود، برسند.

دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی نیز از جمله بن گوریون نقب، تل آویو و دانشگاه التخنیون در حیفا اعلام کردند که به این اعتصاب می‌پیوندند و به اساتید و دانشجویان اجازه می‌دهند در آن شرکت کنند.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران، روی آورَد.

۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) براساس توافقی میان حماس و رژیم صهیونیستی، در نوار غزه، آتش‌بس برقرار شد و براساس آن، تعدادی از اسیران مبادله شدند، اما در ادامه، رژیم صهیونیستی از ورود به مذاکرات مرحله دوم آتش بس، سر باز زد و از بامداد سه‌شنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) با نقض مفاد آتش‌بس، تجاوز‌های نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت.