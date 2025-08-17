پخش زنده
جانشین رییس ستاد اربعین گیلان با بیان اینکه امسال بیش از ۳۶ هزار زائر گیلانی برای حضور در همایش جهانی پیاده روی اربعین شرکت کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، علی باقری با بیان اینکه امسال بیش از ۳۶ هزار زائر گیلانی برای حضور در همایش جهانی پیاده روی اربعین شرکت کرده بودند، گفت: از این تعداد ۹ هزار نفر با اتوبوس ، هزار نفر با قطار و ۲ هزار نفر از طریق پرواز هواپیمایی به کربلای معلا اعزام شده بودند که همه این ۱۲ هزار نفر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی وارد استان شدند.
وی افزود: بقیه زائران گیلانی با وسیله نقیله شخصی در همایش اربعین حسینی در کربلای معلا شرکت کرده بودند که همگی از طریق مرزهای مهران و خسروی وارد کشور شدند.