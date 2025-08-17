به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، علی باقری با بیان اینکه امسال بیش از ۳۶ هزار زائر گیلانی برای حضور در همایش جهانی پیاده روی اربعین شرکت کرده بودند، گفت: از این تعداد ۹ هزار نفر با اتوبوس ، هزار نفر با قطار و ۲ هزار نفر از طریق پرواز هواپیمایی به کربلای معلا اعزام شده بودند که همه این ۱۲ هزار نفر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی وارد استان شدند.

وی افزود: بقیه زائران گیلانی با وسیله نقیله شخصی در همایش اربعین حسینی در کربلای معلا شرکت کرده بودند که همگی از طریق مرز‌های مهران و خسروی وارد کشور شدند.