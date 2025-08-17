پخش زنده
کارشناس بازارهای مالی گفت: بازار جهانی نفت در هفته گذشته شاهد کاهش حدود ۱ درصدی قیمتها بود، اما با توجه به تحولات اخیر، چشمانداز این بازار تا حدودی مثبت ارزیابی میشود.
حمید درعلی، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما، اظهار کرد که دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه و احتمال توافق بر سر آتشبس در اوکراین، نقش مهمی در کاهش نگرانیها و افزایش امید به تولید بیشتر نفت روسیه داشته است.
وی توضیح داد: «اولین عامل کاهش قیمت نفت، همین مذاکرات بین دو کشور بود که سیگنال مثبتی به بازار ارسال کرد و انتظار افزایش تولید نفت روسیه را تقویت کرد.»
درعلی همچنین اشاره کرد که دومین عامل موثر بر بازار، دادههای اقتصادی ضعیف چین است؛ به طوری که رشد تولید صنعتی چین به پایینترین سطح خود در هشت ماه اخیر رسیده است و این موضوع تقاضای نفت را کاهش داده است. اما از سوی دیگر، افزایش صادرات فرآوردههای نفتی چین نشان میدهد که مصرف داخلی سوخت در این کشور کاهش یافته است که این موضوع نیز باعث تعدیل شرایط بازار شده است.
این کارشناس افزود: «عامل سوم افزایش عرضه از سوی کشورهای عضو اوپک پلاس است که با وجود برخی نگرانیها از سیاستهای انقباضی آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره، همچنان به افزایش تولید ادامه میدهند.»
درعلی همچنین به چشمانداز بازار نفت اشاره کرد و گفت: «بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مازاد عرضه تا میانه سال جاری ادامه خواهد داشت و فشار نزولی بر قیمتها حفظ میشود. در عین حال، تولید کشورهای غیر اوپک نیز متوقف نشده است که این امر به تعادل نسبی عرضه و تقاضا کمک میکند.»