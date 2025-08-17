دو مشاور املاک متخلف که بستر اخلال در نظم بازار را در فصل نقل و انتقالات پیش آورده بودند در اصفهان مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در راستای اجرای طرح نظارت بر عملکرد صنوف مشاور املاک، گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان تخلف رعایت نکردن قوانین صنفی را در دو مشاور املاک در جنوب غربی شهر اصفهان مشاهده کردند.

علی اکبر مختاری افزود: در بازرسی مشترک انجام شده تخلف ثبت نکردن قرارداد‌ها در سامانه کاتب که الزام قانونی است توسط ضابطان با بررسی اسناد و مدارک برای رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی محرز شد.

به گفته مختاری، این طرح گشت مشترک تعزیرات حکومتی با مشارکت بازرسان اداره ثبت، مسکن و شهرسازی، اتحادیه املاک برگزار و پرونده متصدیان این دو واحد متخلف نیز در شعب تعزیرات اصفهان در حال رسیدگی است.