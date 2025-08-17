\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644 \u067e\u0627\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0634\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0646\u0633\u06cc\u0645 \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0648 \u062f\u0631 \u0628\u0647\u0634\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f.\u00a0\n