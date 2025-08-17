پخش زنده
در حالی که هر سال یک سوم جمعیت کشور به خراسان رضوی وارد می شود، جمعیت زائر در بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد جایی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در یکی دیگر از برنامههای «یکشنبههای اقتصادی» که با حضور فعالان اقتصادی حوزه سلامت استان برگزار شد، گفت: لازم است مکاتبات و نشست هایی برای حل این مشکل انجام شود.
غلامحسین مظفری افزود: خراسان رضوی بار بخش عمده ای از درمان شرق کشور را به دوش می کشد و باید بررسی کنیم که سهم استان از بودجه حوزه درمان سطح ملی چگونه است.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد وظیفه دارد پیگیر مطالبات خود باشد و نیازهایش را در سطح ملی مطالبه کند.
استاندار خراسان رضوی گفت: مواردی مانند تفویض اختیار صدور مجوزها، موضوع پیچیده ای نیست و با توجه به تجربه و رویکرد رئیس جمهور، تفویض اختیار امکان پذیر است. ️
وی با تاکید بر تشکیل کارگروه احداث شهرک سلامت در مشهد برای حمایت از فعالان این حوزه افزود: در خصوص احداث شهرک سلامت در مشهد باید کارگروهی تشکیل شود؛ اصناف و فعالان این حوزه نباید درگیر مسائل مکان و تغییر کاربری زمین شوند، ️شهرک صنعتی خادم الرضا مشهد قابلیت تبدیل به منطقه های مختلف را دارد و می توان در این زمینه اقدام کرد تا تولیدکنندگان درگیر امور غیر تولیدی نشوند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری های اقتصادی ادامه داد: واحدها و هلدینگ های بزرگ دولتی و شبه دولتی، توان رقابت واحدهای کوچک استان را تحت فشار قرار می دهند، برای رفع این مشکل می توان با تشکیل کنسرسیومها، هم افزایی ایجاد کرد و قدرت رقابتی واحدهای استان را افزایش داد. ️
مظفری بیان کرد: در خصوص قطع برق واحدهایی که برق سبز خریداری یا تولید میکنند، از مدیران استان انتظار می رود در کنار تولیدکنندگان باشند، نباید به تولید و تولیدکننده ظلم شود و در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد. ️