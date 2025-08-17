در حالی که هر سال یک سوم جمعیت کشور به خراسان رضوی وارد می‌ شود، جمعیت زائر در بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد جایی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در یکی دیگر از برنامه‌های «یکشنبه‌های اقتصادی» که با حضور فعالان اقتصادی حوزه سلامت استان برگزار شد، گفت: لازم است مکاتبات و نشست‌ هایی برای حل این مشکل انجام شود.

غلامحسین مظفری افزود: خراسان رضوی بار بخش عمده‌ ای از درمان شرق کشور را به دوش می‌ کشد و باید بررسی کنیم که سهم استان از بودجه حوزه درمان سطح ملی چگونه است.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد وظیفه دارد پیگیر مطالبات خود باشد و نیازهایش را در سطح ملی مطالبه کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: مواردی مانند تفویض اختیار صدور مجوزها، موضوع پیچیده‌ ای نیست و با توجه به تجربه و رویکرد رئیس‌ جمهور، تفویض اختیار امکان‌ پذیر است. ️

وی با تاکید بر تشکیل کارگروه احداث شهرک سلامت در مشهد برای حمایت از فعالان این حوزه افزود: در خصوص احداث شهرک سلامت در مشهد باید کارگروهی تشکیل شود؛ اصناف و فعالان این حوزه نباید درگیر مسائل مکان و تغییر کاربری زمین شوند، ️شهرک صنعتی خادم الرضا مشهد قابلیت تبدیل به منطقه های مختلف را دارد و می‌ توان در این زمینه اقدام کرد تا تولیدکنندگان درگیر امور غیر تولیدی نشوند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌ های اقتصادی ادامه داد: واحد‌ها و هلدینگ‌ های بزرگ دولتی و شبه دولتی، توان رقابت واحد‌های کوچک استان را تحت فشار قرار می‌ دهند، برای رفع این مشکل می‌ توان با تشکیل کنسرسیوم‌ها، هم‌ افزایی ایجاد کرد و قدرت رقابتی واحد‌های استان را افزایش داد. ️

مظفری بیان کرد: در خصوص قطع برق واحد‌هایی که برق سبز خریداری یا تولید می‌کنند، از مدیران استان انتظار می‌ رود در کنار تولیدکنندگان باشند، نباید به تولید و تولیدکننده ظلم شود و در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد. ️