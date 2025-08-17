پخش زنده
پخش زنده دیدار چلسی و کریستالپالاس از شبکه سه سیما و پخش مستند «مثبت نگاتیو» از شبکه مستند سیما تقدیم مخاطبان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیمهای چلسی و کریستالپالاس در چارچوب رقابتهای لیگ برتر انگلیس، یکشنبه ۲۶ مرداد به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش میشود.
در ادامه رقابتهای لیگ برتر انگلیس، تیمهای چلسی و کریستالپالاس به مصاف یکدیگر میروند. این دیدار روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ساعت ۱۶:۳۰ به صورت مستقیم از شبکه سه سیما روی آنتن خواهد رفت.
گزارش این مسابقه را میثم محمدزاده بر عهده خواهد داشت و پوشش آن در قالب برنامه «گزارش ورزشی» تقدیم مخاطبان خواهد شد.
مستند «مثبت نگاتیو»
مستند «مثبت نگاتیو» با هدف پاسخ به شبهات مطرحشده درباره دفاع مقدس، امشب، یکشنبه ۲۶ مرداد، ساعت ۲۲ از شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.
مستند «مثبت نگاتیو» به تهیهکنندگی مصطفی فتاحی و کارگردانی محمد طه امیری، در قالب مجموعهای پژوهشی، به بررسی و پاسخگویی به شبههافکنیهایی میپردازد که از سوی برخی رسانههای مغرض خارجی درباره دفاع مقدس مطرح میشود.
این مستند با رویکردی تحلیلی، ابعاد گوناگون جنگ تحمیلی و مقاومت مردم ایران را بازخوانی کرده و تلاش دارد با بهرهگیری از روایتهای مستند و مستدل، واقعیتهای تاریخی این دوران را برای مخاطب تبیین کند.
پخش نخست این اثر یکشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۲۲ خواهد بود و بازپخش آن نیز دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه مستند سیما تقدیم علاقهمندان خواهد شد.