به منظور تأمین آب پایدار و ارتقاء سطح خدمات رسانی به مجتمع سده، عملیات حفاری چاه جدید در این منطقه با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خواف گفت: برای اجرای این طرح، مراحل لوله گذاری، شست و شو و ترخیص چاه به طور کامل انجام شده است و پس از انجام آزمایش های پمپاژ، اقدامات بعدی برای بهره برداری نهایی از چاه جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حمزه توکلی افزود: طرح حفاری چاه در مجتمع سده، یکی از اقدامات زیر ساختی اساسی در مسیر توسعه خدمات آبرسانی به این مجتمع محسوب می شود.
وی گفت: این مجتمع شامل سه روستا و یک شهر با جمعیت بیش از ۹ هزار نفر است.