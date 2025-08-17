انتخابی درون اردویی وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال؛ ۳۱ مرداد
رقابتهای انتخابی درون اردویی تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابتهای جهانی صربستان جمعه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی درون اردویی تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابتهای جهانی صربستان جمعه ۳۱ مرداد در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار میشود.
این مسابقات در وزن ۷۴ کیلوگرم و با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن و به صورت دورهای، برگزار خواهد شد.
اسامی کشتی گیران حاضر در این انتخابی به شرح زیر است:
محمدرضا شاکری، محمد بخشی، علی کرم پور