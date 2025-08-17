پخش زنده
کلنگ دو طرح درمانگاه تخصصی در شهرستانهای کرج و نظرآباد با حضور تصویری معاون اول رییس جمهور و استاندار البرز بر زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، اولین طرح در شهرستان کرج و در قالب کلینیک تخصصی شهید بهشتی اجرا میشود. زمین این طرح که حدود ۳۶۰۰ مترمربع مساحت دارد با پروانه ساخت ۱۰۵۰۰ مترمربع در پنج طبقه، به بزرگترین طرح درمانی استان تبدیل خواهد شد. اعتبار این طرح بالغ بر ٣۵٠ میلیارد تومان است و پیشبینی میشود تا دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.
در شهرستان نظرآباد، طرح کلینیک تخصصی با زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع و بنایی دو طبقه به وسعت ۴۶۰۰ متر و با اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومان اجرا میشود.